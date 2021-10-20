Єврокомісія виділить для жителів Донбасу три мільйони євро [ Редактировать ]
Єврокомісія виділить для жителів Донбасу додаткові три з половиною мільйони євро. Кошти спрямують на гуманітарну допомогу найбільш вразливим категоріям населення - пенсіонерам та особам з інвалідністю.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Представництва Євросоюзу в Україні. Загалом цього року Єврокомісія вже виділила 29 мільйонів євро гуманітарної допомоги для сходу України, а від початку війни - 194 мільйони.
по теме
Кошти дадуть на потреби афганців і країн-сусідів. У ЄС наголосили - завдяки фінансовому пакету, країна зможе запобігти гуманітарній та соціально-економічній кризі.
На среду, 20 октября, Национальный банк Украины укрепил курс гривны к доллару
Новые тарифы установлены для трех категорий потребителей
В Киеве более чем в два раза выросли тарифы на тепло
После внедрения пенсионный реформы украинцам повысили возраст выхода на пенсию