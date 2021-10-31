Автомобиль депутата Харьковского облсовета попал под поезд. Как сообщают в полиции Харьковской области, народная избранница госпитализирована с серьезными травмами.

"ДТП произошло примерно в 14:00 30 октября в селе Максимовка Богодуховского района Харьковской области. За рулем, по предварительной информации, была депутат от фракции партии "Блок Светличной-РАЗОМ!" Ольга Львова", - говорится в сообщении.

На своем автомобиле Mitsubishi Pajero женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.

В результате ее протаранил пассажирский поезд сообщением Лисичанск - Ужгород.

Женщина выжила, но получила серьезные травмы и была госпитализирована с травмой головы, сотрясением мозга, многочисленными ссадинами и ушибами.

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Накануне она встречалась с жителями Богодуховской громады.

Правоохранители проводят расследование относительно обстоятельств происшествия.

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Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.

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