Под Харьковом поезд протаранил авто депутата (фото) [ Редактировать ]
Источник: Національна поліція
Автомобиль депутата Харьковского облсовета попал под поезд. Как сообщают в полиции Харьковской области, народная избранница госпитализирована с серьезными травмами.
"ДТП произошло примерно в 14:00 30 октября в селе Максимовка Богодуховского района Харьковской области. За рулем, по предварительной информации, была депутат от фракции партии "Блок Светличной-РАЗОМ!" Ольга Львова", - говорится в сообщении.
На своем автомобиле Mitsubishi Pajero женщина выехала на регулируемый железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора.
В результате ее протаранил пассажирский поезд сообщением Лисичанск - Ужгород.
Женщина выжила, но получила серьезные травмы и была госпитализирована с травмой головы, сотрясением мозга, многочисленными ссадинами и ушибами.
Накануне она встречалась с жителями Богодуховской громады.
Правоохранители проводят расследование относительно обстоятельств происшествия.
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Кроме того, в селе Малинск на одноименной железнодорожной станции прямо на ходу загорелся поезд "Укрзализныци". На видео видно, как за несколько метров до станции произошло задымление в тепловозе., также на кадрах заметно, что очевидцы пытаются собственными силами потушить тепловоз.
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