Под Херсоном рэкетиры вымогали у фермера 1,2 млн гривен (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В Херсонской области сотрудники СБУ задержали преступную группу, которая занимались вымогательством у местных предпринимателей. Рэкетиров задержали "на горячем" при получении от жертвы 1,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Банда состояла из украинцев и выходцев из Армении. Они угрожали физической расправой местному фермеру и вымогали у него 1,2 млн грн. За эту сумму обещали "не трогать" его и членов семьи.
Сначала аграрий отказывался платить бандитам, его избили и отобрали автомобиль, требуя переписать на подельников. Чтобы жертва не обратилась к правоохранителям, начали угрожать членам его семьи.
Потерпевший обратился в СБУ и под контролем спецслужбы передал вымогателям деньги. Всех членов группировки задержали "на горячем" и будут судить по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. Им грозит от трех до семи лет тюрьмы.
Ранее "Подробности" писали уже о рэкетирах, "кошмарящих" бизнесменов, в Харькове и на Закарпатье.
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