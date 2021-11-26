Завод, принадлежащий одной из фармацевтических фирм в Харькове, может разливать более 10 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции в час. Об этом заявил глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, мощности производства позволяют разливать до 30 миллионов доз препарата в год. Кабинет министров разрешил фармпроизводителям импортировать оборудование для производства вакцин и других препаратов, необходимых для профилактики COVID-19.

Так мы сможем наладить собственное производство вакцин и расширить производство других, например, антибактериальных, препаратов, необходимых пациентам. Мощности "Лекхима" позволят разливать более 10 тысяч доз вакцины в час и более 30 млн доз в год.

Отмечается, что в настоящее время прорабатывается схема собственного производства препарата и расфасовка готового продукта.

Читайте также, в Украине утилизируют дозы вакцины AstraZeneca, которая имела срок годности до конца октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

Кроме того, более 150 тысяч граждан Украины не пришли для иммунизации второй дозой препаратов от коронавирусной инфекции. В настоящее время Украина вышла на плато заболеваемости коронавирусом, которое заключается в том, что ежесуточный прирост заболевших находится на одном уровне и не повышается.

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