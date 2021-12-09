Пассажиры авиакомпании Wizz Air, которые должны были лететь из Милана в Киев оказались в "заложниках" в итальянском аэропорту. Таких более ста человек.

Пассажиры должны были вылететь из Милана в 21.30 в среду, 8 декабря. Однако рейс внезапно перенесли на 13.00 следующего дня.

Сотрудники аэропорта заявили, что причиной соответствующего решения стала переработка пилотов.

Пассажирам объяснили, что накануне авиационный персонал самолета якобы потратил на подготовку воздушного судна к полету больше времени, чем ожидалось, из-за чего в течение дня совершил несколько перелетов с опозданием.

В Милане самолет также приземлился позже, чем планировалось.

Для безопасности пассажиров рейс решили перенести.

Вынужденные провести ночь в терминале аэропорта люди возмутились из-за того, что о переносе рейса им не сообщили заранее. Одна из пассажирок рассказала, что собиралась лететь на похороны отца. После информации о задержке она спросила, возможно ли вылететь в Украину другим рейсом, однако получила отказ.

О том, предоставила ли авиакомпания пассажирам воду, еду или другие удобства - не сообщается.

Ранее мы писали, что самолет авиакомпании Wizz Air, который летел из польского Катовице в Запорожье, вернулся в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку. Решение было принято сразу после взлета, но из-за полных топливных баков самолет около часа кружил над аэропортом Катовице.

Кроме того, в Одессе произвел аварийную посадку самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США. Самолет ВВС США летел в Одессу из базы Рамштайн в Германии и по пути у него отказал один из четырех двигателей, после экстренного приземления экипаж занимался устранением проблем.

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