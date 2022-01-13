Медики отримають оновлені зарплати вже за поточний місяць [ Редактировать ]
Українським медикам підвищили зарплати. Оновлені суми вони отримають вже за поточний місяць, - розповів прем'єр-міністр на першому в цьому році засіданні Кабміну. Також Денис Шмигаль зауважив: у 2022 році на медичну систему з бюджету виділили рекордну суму. Тож в уряді обіцяють підняти фінансування лікарень, посилити систему трансплантації та розвивати аеромедичну евакуацію.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Серед ключових позицій - це суттєве збільшення рівня оплати праці наших медиків. А також забезпечення додаткових фінансових гарантій для медичних працівників. Мінімальна зарплата лікаря - на рівні 20 тис. грн - вагомий результат для нашої країни. СКЛ, НСЗУ буде підвищено фінансування лікарень, що дасть можливість також оновлювати й модернізувати медзаклади.
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Оновлені суми вони отримають вже за поточний місяць, - розповів прем'єр-міністр на першому в цьому році засіданні Кабміну.
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Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр на першому у цьому році засіданні уряду. Підвищення виплат очікується у кілька етапів, - наголосив Денис Шмигаль.
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