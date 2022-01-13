Українським медикам підвищили зарплати. Оновлені суми вони отримають вже за поточний місяць, - розповів прем'єр-міністр на першому в цьому році засіданні Кабміну. Також Денис Шмигаль зауважив: у 2022 році на медичну систему з бюджету виділили рекордну суму. Тож в уряді обіцяють підняти фінансування лікарень, посилити систему трансплантації та розвивати аеромедичну евакуацію.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: