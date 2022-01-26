"Нормандская встреча" в Париже: Ермак сделал заявление о мирном урегулировании [ Редактировать ]
В среду, 26 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл на "нормандскую встречу" политических советников, которая состоится в Париже. Об этом сообщается в Twitter Ермака.
По его словам, разблокирование этого формата является сигналом готовности сторон к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.
Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров "нормандского формата". Наконец-то удалось разблокировать этот формат - и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что на 6 января планировалась встреча политических советников лидеров России, Германии и Франции, которые будут обсуждать урегулирование на Донбассе.
До этого с западными коллегами беседовал Ермак. По его словам, они договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.
Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.
Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В пятницу, 14 января, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил о том, что практически 90% правительственных сайтов, пострадавших от кибератаки минувшей ночью, возобновили работу
Її анонсували в Офісі Президента. Щоправда не уточнили, де саме її організують.
25 января в Париже состоится встреча политических советников "нормандского формата" (Украины, России, Германии и Франции). Об этом сообщил ТАСС источник в администрации президента России
В четверг, 20 января, в столице Украины Киеве "заминировали" Офис президента
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак напомнил, что США и западные партнеры обещали не обсуждать вопросы, касающиеся Украины, без ее участия