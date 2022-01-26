В среду, 26 января, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак прибыл на "нормандскую встречу" политических советников, которая состоится в Париже. Об этом сообщается в Twitter Ермака.

По его словам, разблокирование этого формата является сигналом готовности сторон к мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Прилетел в Париж в составе украинской делегации на встречу политических советников лидеров "нормандского формата". Наконец-то удалось разблокировать этот формат - и это мощный сигнал готовности сторон к мирному урегулированию. Надеюсь на конструктивный диалог в интересах Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на 6 января планировалась встреча политических советников лидеров России, Германии и Франции, которые будут обсуждать урегулирование на Донбассе.

До этого с западными коллегами беседовал Ермак. По его словам, они договорились продолжать координацию в контексте угрозы вторжения России в Украину.

Ранее мы писали о том, что в апреле 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет добавить в нормандскую группу США, Великобританию и Канаду, а также внести коррективы в минский формат.

Во вторник, 20 июля, замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у России "нет принципиальных возражений" по включению США в нормандский формат, однако необходимости в этом нет.

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