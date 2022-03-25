Існує імовірність нападу на Україну з боку Білорусі, про це повідомляє наш Генштаб.

І поки близьке оточення путіна тікає, той сподівається на свого білоруського вассала - лукашенка. Якого міцно тримає на повідку. Про зрадницький удар з боку Білорусі говорять дедалі частіше.

Існує імовірність нападу на Україну з боку Білорусі, про це повідомляє наш Генштаб.

Саме з сусідньої країни з перших днів війни росіяни пускають по наших мирних містах свої ракети.

Білоруські лікарні приймають поранених окупантів. Та все поки диктатор лукашенко відкрито не давав наказу відправляти свої війська в наступ на Україну. Чи зважиться? Прогнози - далі.