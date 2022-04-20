Вестмінстерський магістратський суд у Лондоні видав ордер на екстрадицію засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа до США.

У Штатах журналісту інкримінуються злочини, пов'язані з розкриттям таємної інформації, йому загрожує 175 років ув'язнення. Якщо глава МВС Великобританії Пріті Пател вирішить екстрадувати його до США, захист Ассанжа матиме можливість подати апеляцію до Високого суду Лондона. Адвокати можуть надіслати свої аргументи до 18 травня.

З червня 2012 року засновник WikiLeaks перебував на території посольства Еквадору в Лондоні. У 2019 році Еквадор позбавив його дипломатичного притулку, і Джуліан Ассанж був затриманий.

У січні 2021 року суд постановив не видавати Ассанжа до США через його схильність до суїциду та ризики для його життя. Пізніше Апеляційний суд Англії та Уельсу скасував цю заборону.

У в'язниці журналіст зазнав інсульту. Верховний суд Великої Британії не дозволив йому оскаржити екстрадицію до США.