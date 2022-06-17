Фермери рук не упустили, засіяли більше як півтори тисячі гектарів

Засівали під обстрілами й збиратимуть, швидше за все, під російську канонаду. У Синельниківському районі Дніпропетровщини фермери разом із рятувальниками щодня працюють над збереженням засіяних полів. Перед тим, як випустити техніку в поле, сапери знешкоджують нерозірвані ворожі снаряди.

Це поля озимої пшениці у Синельниківському районі. Вони межують одразу із двома фронтовими областями Донецькою та Запорізькою. Їхній власник Богдан розповідає, земля просто усипана вирвами від ворожих снарядів.

Богдан Вакуленко, фермер:

Поблизу запорізької області, є воронок і по 15-20, є різні - метр в діаметрі, є воронка 4 в глибину 12 в ширину. Зараз ми знайшли першу небезпечну. Це з града.

Глухі вибухи, що чути під час інтерв'ю, це не грім, так звучить артилерія. В кількох кілометрах від нас тривають запеклі бої. Тож перед тим, як виводити у поля техніку Богдан запускає на розвідку дрона. І ось маємо знахідку. Їдемо на місце. Російський снаряд від граду. Не розірваний. І це від нещодавнього обстрілу. Позиції окупантів дуже близько.

Знаходяться позаду нас, десь кілометрів 12-13 позаду нас. І це вони звідти проводять обстріли в нашу сторону, по всім направленіям.

Знешкодити боєприпас фермер викликав ДСНС. На оцінку ситуації, огляду снаряда та власне знешкодження у саперів йде декілька хвилин.

А це ще одна знахідна - касетний боєприпас і він теж не розірваний. Випущений з урагану, калібр 120 міліметрів.

Сергій Петух, начальник відділення піротехнічних робіт Гу ДСНС у Дніпропетровській області:

Накриває велику площу при висипанні касет і касети самоліквідовуються. Площа ураження десь близько до 100 кв.м.

Перед знешкодженням знімальну групу відправляють на безпечну відстань.

Готов. Вогонь…

Ворожі снаряди перепахали майже все фермерське господарство Богдана. Російська армія найбільше обстріляла ще його 30 квітня. Тоді прилетіли десятки снарядів різного калібру.

От тут був навес. Тут теж була огороджена територія, тут я вирощував чистих диких свиней. Тут було поголів'я біля 28 голов. На даний момент не вижив ніхто.

Олена Мендалюк, кореспондентка:

Окупанти гатили по фермерському господарству. Згоріло понад 200 тонн зерна, постраждала худоба, а ще згоріла вщент техніка. Ось ми бачимо КРАЗи перетворені на металобрухт.

Через безперервний ворожий обстріл загасити пожежу рятувальники не могли. Полум'я було такої сили, що погнуло металеві труби. Російська армія за 40 хвилин зруйнувала те, що батько із сином будували майже 30 років. Збитки лише попередні, але сума для синельниківських фермерів колосальна - понад 10 мільйонів гривень.

Юрій Вакуленко, фермер:

Знищені три склади, навес, техніка само собою. Склади, які ви бачите зазнали руйнування, знищений залп, який у нас був новий, два роки, як поставили.

Утім фермери рук не упустили, засіяли більше як півтори тисячі гектарів пшениці, ячменю, ріпаку та соняшника. І вже за місяць планують збирати озимину. У пробитому складі навіть вціліло до двохсот тонн зерна.

Юрій Вакуленко, фермер:

Найбільше ми його будемо звалювати у склади, які відремонтуємо. А як далі буде ситуація, це вже буде залежати від того, як буде розвиватися агробізнес у нас у державі. Яка буде логістика. Бо нам його потрібно буде вивозити на елеватори, а елеватори будуть перегружені.

Та навіть під обстрілами комбайнери готові вийти в поля. Єдине, фермери просять у держави врегулювати питання ціни на новий урожай.