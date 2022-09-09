ЗСУ знищили понтонні мости окупантів на Херсонщині [ Редагувати ]
Українські захисники завдали нових ударів по понтонних мостах загарбників на Херсонщині. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Силу вогневого контролю відчули райони зосередження живої сили та бойової техніки, понтонна переправа в районі Дар’ївки та наведений міст в районі Нової Каховки.
Військові додали, що підтверджено знищення 11 окупантів, 2 танків Т-80, бойової машини десанту та 2 самохідних гармат 203 калібру "Піон".
Нагадаємо, що 6 вересня були опубліковані супутникові фото знищеного Дар'ївського мосту та понтону росіян через Інгулець.
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