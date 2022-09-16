Ініціатива єВідрядження, яка має дозволити військовозобов'язаним чоловікам виїжджати за кордон по роботі під заставу 200 тис. грн, сприймається як "опція для багатих" та потребує доопрацювання. Про це в інтерв'ю Forbes заявив голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Зараз ця ідея сприймається у суспільстві як опція для багатих, які можуть заплатити 200 000 грн і виїхати за кордон. Це несправедливо. Тому політично премʼєр-міністр вчинив правильно. Мінекономіки має доопрацювати проєкт, щоб у всіх був рівний доступ і права для виїзду в міжнародні відрядження.

​Арахамія повідомив, що уряд до дискусії залучив представників експертизи з різних галузей - металургів, аграріїв, ІТ-сектор тощо. На основі їхніх рекомендацій буде розроблено нове рішення, яке враховуватиме думку всього експортного сектору.

Майбутнє ця концепція має, бізнесу зараз непросто, а такі обмеження можуть добити його остаточно.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше заявив, що заборона на виїзд за кордон чоловіків без військового досвіду збережеться до кінця воєнного стану.