На Запорізькій АЕС відновлено резервне живлення - МАГАТЕ [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Резервне живлення Запорізької атомної електростанції було відновлено після того, як за останній тиждень станція двічі втрачала доступ до зовнішнього джерела електрики.
Про це повідомляє у Twitter МАГАТЕ.
Також на ЗАЕС удалося доставити паливо для резервних дизель-генераторів. Тепер на станції достатньо палива щонайменше на 10 днів роботи у разі відключення зовнішнього живлення. Також персонал веде роботи з перезапуску двох енергоблоків, що займе кілька днів.
Крім того, повідомляється, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі провів консультації, спрямовані на створення буферної зони навколо ЗАЕС якнайшвидше. У ході переговорів він також порушив питання про умови роботи українського персоналу станції, що ускладнюються.
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