Антимонопольний комітет вирішив перевірити причини стрімкого здорожчання курячих яєць в Україні впродовж вересня-жовтня сильно - на 54% за три місяці. Про це повідомляється на його сайті.

Аналізуючи зміну вартості того чи іншого товару слід зважати й на собівартість його виробництва. Щодо курячих яєць можна виділити такі основні статті витрат:

корми;

витрати на енергоносії;

витрати на оплату праці;

ветеринарні препарати тощо.

У процесі виробництва яєць курячих дана галузь залежить від наявного поголів’я курей несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

Водночас на початку повномасштабного вторгнення рф лише Група компаній "Авангард" (курячі яйця під ТМ "КВОЧКА"), яка є одним з найбільших виробників курячих яєць в Україну, повідомила АМКУ про втрату поголів’я курей та виробничих потужностей у Волноваському та Бахмутському районах Донецької області, Шевченківському районі Харківської області, Макарівському районі Київської області, Білозерському районі Херсонської області. Внаслідок цього первинна пропозиція яєць на ринку могла істотно знизитися.

Інші учасники ринку, зокрема й ще виробник курячих яєць - Група компаній Ovostar Union ("ОВОСТАР"), наразі не надавали Комітету подібної інформації.

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Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць.

Ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України. Це відбулося тому, що через заблоковані морські порти в Україні спостерігається великий надлишок зерна. Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком.

Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці.

Нагадаємо, у серпні ціна яєць у торговельних мережах становила 38 грн за десяток, у вересні - перевищила позначку в 50 грн, а на початку жовтня сягнула 70-80 грн.