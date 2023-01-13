Волонтер із Франції подолав тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей, постраждалих від війни [ Редагувати ]
Волонтер із Франції подолав тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей, постраждалих від війни. У Миколаєві він влаштовує магічні шоу. Вигадав образ дивакуватого клоуна, в інтернеті - навчився нескладним фокусам. Чоловік переконаний: його виступи - це не прост дозвілля для малечі, але й своєрідна терапія.
Старенька валізка з чарівним реквізитом вже відкрита. Останні приготування - і розпочнеться магія.
У залі - діти з Миколаєва та Херсонщини. Французький гість хоч і не розмовляє українською, але швидко знаходить з маленькими глядачами спільну мову.
Вінсент - волонтер із Франції. В реальному житті працює у готельному бізнесі. Коли дізнався про війну в Україні, вирушив до Польщі, де працював у центрі роздачі їжі біженцям. Потім став влаштовувати для них вистави. І зрештою вирішив поїхати в міста, які постраждали від війни.
Вінсент Кайлі, волонтер із Франції:
Я поїхав в Україну тому, що вже допомогав українцям - у Польщі. Багато чув про Миколаїв, це місто мене цікавить, і це недалеко. Це нормально - приїхати сюди під час війни. Мені було б страшніше, якби я нічого не зробив.
Француз сам знайшов миколаївських волонтерів і вирушив до прифронтового регіону. Але знайти заклад, який би погодився на проведення масових заходів, виявилося складно. В бібліотеці хоч і немає сцени, але тут радо прийняли благодійні вистави.
Ірина Голенко, заступниця директора дитячої бібліотеки:
Бібліотека - це територія дітей, вони приходять сюди як додому. У нас затишні приміщення, привітний персонал. Багато цікавих книжок і цікаві заходи.
Щодня клоун-фокусник робить декілька вистав. Трюки прості та з недорогим реквізитом. Але завжди має аншлаги.
Богдан, відвідувач вистави:
- Стіл був на ліпучкі. - Ти так гадаєш? - Да! - Це ж фантастика! - Стол був на ліпучкє! - Ти сфотографувався на памʼять? - Ну да.
Ганна, жителька Миколаєва:
Зараз не дуже багато варіантів, куди можна піти з дитиною. Тому такі заходи нам подобаються. Фокусник взаємодіяв з дітьми, їм було цікаво. Він постійно давав їм свій реквізит.
Вінсент все робить за власні кошти і не відмовляється від запрошень. Адже переконаний, діти, які бачать війну на власні очі, все одно чекають на дива.
Ганна Бершадська, волонтерка з Миколаєва:
Нам не вистачає дива під час війни, нам хочеться свята. Всі готові приходити на Вінсента, на дива. Я дорослим кажу, що дива ми робимо самі. Дітям то не зрозуміло, а дорослим має бути зрозуміле - чекаємо дива від когось, зробіть його самі.
З Миколаєва фокусник вирушив на Очаківщину, а далі планує показувати свої магічні шоу дітям Харкова.
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