Вінсент все робить за власні кошти і не відмовляється від запрошень.

Волонтер із Франції подолав тисячі кілометрів, аби підтримати українських дітей, постраждалих від війни. У Миколаєві він влаштовує магічні шоу. Вигадав образ дивакуватого клоуна, в інтернеті - навчився нескладним фокусам. Чоловік переконаний: його виступи - це не прост дозвілля для малечі, але й своєрідна терапія.

Старенька валізка з чарівним реквізитом вже відкрита. Останні приготування - і розпочнеться магія.

У залі - діти з Миколаєва та Херсонщини. Французький гість хоч і не розмовляє українською, але швидко знаходить з маленькими глядачами спільну мову.

Вінсент - волонтер із Франції. В реальному житті працює у готельному бізнесі. Коли дізнався про війну в Україні, вирушив до Польщі, де працював у центрі роздачі їжі біженцям. Потім став влаштовувати для них вистави. І зрештою вирішив поїхати в міста, які постраждали від війни.

Вінсент Кайлі, волонтер із Франції:

Я поїхав в Україну тому, що вже допомогав українцям - у Польщі. Багато чув про Миколаїв, це місто мене цікавить, і це недалеко. Це нормально - приїхати сюди під час війни. Мені було б страшніше, якби я нічого не зробив.

Француз сам знайшов миколаївських волонтерів і вирушив до прифронтового регіону. Але знайти заклад, який би погодився на проведення масових заходів, виявилося складно. В бібліотеці хоч і немає сцени, але тут радо прийняли благодійні вистави.

Ірина Голенко, заступниця директора дитячої бібліотеки:

Бібліотека - це територія дітей, вони приходять сюди як додому. У нас затишні приміщення, привітний персонал. Багато цікавих книжок і цікаві заходи.

Щодня клоун-фокусник робить декілька вистав. Трюки прості та з недорогим реквізитом. Але завжди має аншлаги.

Богдан, відвідувач вистави:

- Стіл був на ліпучкі. - Ти так гадаєш? - Да! - Це ж фантастика! - Стол був на ліпучкє! - Ти сфотографувався на памʼять? - Ну да.

Ганна, жителька Миколаєва:

Зараз не дуже багато варіантів, куди можна піти з дитиною. Тому такі заходи нам подобаються. Фокусник взаємодіяв з дітьми, їм було цікаво. Він постійно давав їм свій реквізит.

Вінсент все робить за власні кошти і не відмовляється від запрошень. Адже переконаний, діти, які бачать війну на власні очі, все одно чекають на дива.

Ганна Бершадська, волонтерка з Миколаєва:

Нам не вистачає дива під час війни, нам хочеться свята. Всі готові приходити на Вінсента, на дива. Я дорослим кажу, що дива ми робимо самі. Дітям то не зрозуміло, а дорослим має бути зрозуміле - чекаємо дива від когось, зробіть його самі.

З Миколаєва фокусник вирушив на Очаківщину, а далі планує показувати свої магічні шоу дітям Харкова.