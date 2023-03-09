Актуальність утримання українськими захисниками Бахмут на Донеччині лише зростає. Про це ​заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Кожен день оборони міста дозволяє нам виграти час для підготовки резервів і підготуватися до майбутніх наступальних операцій. У той же час у боях за цю фортецю ворог втрачає найбільш підготовлену і боєздатну частину свого війська - штурмові загони Вагнера.

Заяви Пригожина вкотре підтверджують, що після захоплення вагнерівцями Бахмута у противника будуть розв'язані руки і він зможе розпочати широкомасштабний наступ із застосуванням армійських і десантних частин на бойовій техніці, заявляє Сирський.

Це ще раз доводить дуже важливу роль Бахмута в загальній системі оборони нашого угруповання. Тисячі ворогів, які загинули при штурмі міста - тому яскраве підтвердження. Пишаюся мужністю та героїзмом наших воїнів, які своєю стійкістю зривають плани агресора. Кожен день стійкого опору дає нам дорогоцінний час для зменшення наступальних потужностей ворога.

За оцінками Інституту вивчення війни, сили рф на даний момент контролюють щонайменше 50% території Бахмута та мають можливість посилити бої за західні та південні райони.

6 березня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки головнокомандувача. На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявили про необхідність продовжити оборону Бахмута.

Раніше радник Зеленського заявив, що ЗСУ можуть "стратегічно відступити" з Бахмута.

Німецьке видання Bild пише, що доцільність подальшої оборони Бахмута стала причиною розбіжностей між президентом України Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.