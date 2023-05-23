Парламент Словенії у вівторок, 23 травня, ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє видання 24ur.

У посольстві України у Словенії повідомили, що у документі словацькі законодавці висловили співчуття у зв'язку з геноцидом українців під час Голодомору та засуджують спроби перекручування історичних фактів.

Відповідно до положень Декларації, Парламент Республіки Словенія висловлює жаль з приводу «геноцидного характеру Голодомора, яким сталінський режим в 1932-33 роках знищив цілу версту населення та привів до відсутності основних продуктів харчування необхідних для виживання населення, засуджує геноцидні діяння, що спричинили смерть мільйонів українців і завдали великих збитків основам українського суспільства, вшановує пам'ять всіх жертвам Голодомору, що постраждали в цій трагедії і згадує всіх хто загинув в результаті цих злочинних дій, засуджує та відкидає спроби спотворення історичних фактів.

Президент Володимир Зеленський у Twitter подякував словенському парламенту за ухвалене рішення.

Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й відповідальності.

Вдячний 🇸🇮 парламентарям з @Drzavnizbor за ухвалення декларації, яка вшановує пам'ять мільйонів 🇺🇦 жертв Голодомору-геноциду в Україні 1932-1933 років. Міжнародна коаліція держав, відданих відновленню історичної справедливості, і далі зміцнюється. Разом до правди, а отже, й… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 23, 2023

Верховна рада України оголосила Голодомор актом геноциду українського народу у 2006 році. Серед інших країн, які офіційно дали цій події таку саму оцінку, США, Канада, Австралія, Португалія, Франція, Бельгія, Мексика, Бразилія, Чехія, Румунія, Болгарія, Ісландія та інші.

Німецький парламент (Бундестаг) ухвалив відповідну резолюцію 30 листопада, а Європарламент - 15 грудня 2022 року.