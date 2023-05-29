У ДТЕК нарешті зайнялися переведенням будинків з промислового тарифу на побутовий, але громадські діячі заявляють, що "зелене світло" дають лише обраним і наполягають на спільній зустрічі. Про це пише видання "Одеса. Online".

Після низки скандальних заяв представників ОСББ в Одесі в ДТЕК розпочали процедури з переключення з промислового тарифу на побутовий низки будинків за прискореною процедурою військового часу, яка йде в обхід багаторічної бюрократії монополіста.

Однак, як з’ясовували представники громадської організації "Спільна Мета", монополіст дає "зелене світло" на перепідключення лише домоволодінням, де багаторічний процес вже практично завершено, а для решти – залишає багатократний промисловий тариф.

"Ми вітаємо вже той факт, що вони хоча б почали сповіщати людей про нову процедуру. Однак у заяві ДТЕК зазначили, що підключили 28 будинків до побутового тарифу, але, за нашими даними, лише чотири. Ми створили організацію ОСББ, у яких проблеми з ДТЕК "Є світло", проте, незважаючи на гостру проблематику, з нами відмовляються зустрічатися, натомість публікують заяви, де нібито все вирішилося", — заявив представник організації "Спільна Мета" Артем Каспарян.

Щоб змусити монополіста на відкритий діалог не лише з обраними ОСББ громадські діячі направили комплекс скарг до держрегулятора НКРЕКП та закликають ДТЕК якнайшвидше призначити відкриту велику зустріч.

"Нові положення регулятора дозволяють їм підключити всі будинки до побутового тарифу, для цього потрібне лише їхнє бажання. Але вони продовжують вдавати, що у них зв’язані руки. При цьому отримують надприбутки за рахунок двох, трьох і чотирикратного тарифу", - кажуть в організації "Спільна Мета".