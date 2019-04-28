В Украину за сутки перед Пасхой не пустили 225 граждан иностранных государств, сообщает Государственная пограничная служба Украины в воскресенье, 28 апреля.

"В течение минувших суток на границе наблюдалось увеличение пассажиропотока. За сутки пропущено почти 260 тыс. человек и 50 тыс. транспортных средств. Во время мероприятий пограничного контроля отказано в пропуске в Украину 225 лицам, в том числе 32 гражданам России", - говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что накануне пасхальных и поминальных дней служба усилила пограничные наряды, которые проверяют документы и осматривают транспортные средства. В частности, "предусмотрено применение мобильных комплексов пограничного контроля с дополнительными рабочими местами на базе микроавтобусов" и на государственной границе, и на всех контрольных пунктах въезда и выезда.

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