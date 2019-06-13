В столице Украины Киеве на пляже в Голосеевском районе из воды достали 45-летнюю женщину без сознания. Спасти ее не смогли, сообщает "Информатор".

Известно, что инцидент произошел 12 июня. Жннщина отдыхала на пляже и решила искупаться.

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Внезапно она начала тонуть, из воды ее вытащила знакомая.

Медики прибыли на место происшествия, но не смогли реанимировать погибшую. Известно, что женщине было 45 лет. Детали произошедшего выясняют правоохранители.

Раньше сообщалось о том, что 11 июня, на центральном пляже Киева утонул мужчина. В состоянии алкогольного опьянения погибший хотел похвастаться друзьям, как он делает сальто, прыгая с тарзанки. А также читайте о том, что житель Херсона перерезал артерии электропилой на глазах у родителей, а в столичной маршрутке зверски избили женщину.