По состоянию на 30 июля в Офисе президента Украины работает более 140 сотрудников. Об этом сообщили в Государственном управлении делами, пеишет УНН.

"Согласно приказам Руководителя Аппарата Офиса президента Украины, предоставленным в Государственное управление делами, по состоянию на 30 июля 2019 года на должности в Офис президента Украины назначено 142 работника", - говорится в ответе на запрос.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский срочно созвонился с Путиным. А также Зеленский уволил замов главы Госпогранслужбы.