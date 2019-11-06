Легендарную актрису экстренно госпитализировали - СМИ [ Редактировать ]
В Париже знаменитая французская актриса Катрин Денев попала в больницу. Об этом сообщает Reuters.
Причина госпитализации не известна. По данным СМИ, Денев стало плохо из-за переутомления. У 76-летней актрисы слишком загруженный график. Отмечается, что актриса должна пройти комплексное обследование.
За свою карьеру актриса Катрин Денев снялась в более чем 120 фильмах. Популярность ей принесли роли в таких фильмах, как: "Слегка беременный", "Грязное дело", "Чужие деньги".
Ранее сообщалось, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей".
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