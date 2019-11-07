Комнатные растения опасны для здоровья - ученые [ Редактировать ]
Комнатные растения, фото: unsplash.com
Комнатные растения украшают интерьер, делают дом ярче и создают хорошее настроение. Кроме того, они очищают и увлажняют воздух. Однако далеко не каждый знает, чем некоторые комнатные растения могут быть опасными для здоровья, особенно - для детей, пишет safetydom.net.
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Чем опасны комнатные растения?
- Колючки и острые края листьев. Пахиподиум, панданус, опунция и другие кактусы не рекомендуют для детской комнаты, их шипы и края могут ранить.
- Мелкие плоды. Яркие оранжевые или красные плоды паслена комнатного или карликового перца могут попасть в дыхательные органы малыша.
- Вредные вещества в соке растений. Практически все растения семейства Ароидные (диффенбахия, аглаонема, монстера, сциндапсус) содержат сок, вызывающий раздражение.
- Аллергическая реакция. Индивидуальные особенности каждого человека непредсказуемы. Иногда самые обычные растения вызывают тяжелую аллергическую реакцию у некоторых людей.
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