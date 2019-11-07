Комнатные растения украшают интерьер, делают дом ярче и создают хорошее настроение. Кроме того, они очищают и увлажняют воздух. Однако далеко не каждый знает, чем некоторые комнатные растения могут быть опасными для здоровья, особенно - для детей, пишет safetydom.net.

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Чем опасны комнатные растения?

Колючки и острые края листьев. Пахиподиум, панданус, опунция и другие кактусы не рекомендуют для детской комнаты, их шипы и края могут ранить.

Пахиподиум, панданус, опунция и другие кактусы не рекомендуют для детской комнаты, их шипы и края могут ранить. Мелкие плоды. Яркие оранжевые или красные плоды паслена комнатного или карликового перца могут попасть в дыхательные органы малыша.

Яркие оранжевые или красные плоды паслена комнатного или карликового перца могут попасть в дыхательные органы малыша. Вредные вещества в соке растений. Практически все растения семейства Ароидные (диффенбахия, аглаонема, монстера, сциндапсус) содержат сок, вызывающий раздражение.

Практически все растения семейства Ароидные (диффенбахия, аглаонема, монстера, сциндапсус) содержат сок, вызывающий раздражение. Аллергическая реакция. Индивидуальные особенности каждого человека непредсказуемы. Иногда самые обычные растения вызывают тяжелую аллергическую реакцию у некоторых людей.

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