Звезда КВН скончался в жутком ДТП (видео) [ Редактировать ]
На трассе Казань-Набережные Челны произошло жуткое ДТП, в результате которого скончался Ильяс Хасанов, звезда КВН, известный комик и основатель клуба стендаперов. Иномарка, в которой находилась группа организаторов Татарской лиги КВН, на полном ходу столкнулась с грузовиком "Камаз".
В автомобиле, который попал в ДТП находились основательница Татарской лиги КВН Фарида Таштабанова, известные КВНщики Ильяс Хасанов, Руслан Тюпа, Руслан Харисов и помощница команды Екатерина Захарова. Ильяс Хасанов находился за рулем автомобиля. От удара машина загорелась.
Фарида Таштабанова скончалась на месте, остальных доставили в больницу с травмами разной тяжести. Ильяс Хасанов умер в реанимации 12 ноября, не приходя в сознание.
Ильяс Хасанов был участником таких передач, как "Comedy Баттл", "Рассмеши комика", "Stream stund up". Организовал клуб стендаперов в Набережных Челнах.
Он принимал участие в программе "Рассмеши комика" в Украине в 2018 году и ему удалось рассмешить Владимира Зеленского и Евгения Кошевого.
Ранее сообщалось, что на 70-м году ушел из жизни легендарный советский и российский композитор Юрий Маркелов. Также мы писали о том, что умер знаменитый режиссер.
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