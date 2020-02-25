В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает Kurier.

Положительным результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Им обоим по 24 года.

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"У пострадавших повышенная температура, и в настоящее время они находятся в клинике Инсбрука", - говорится в сообщении.

Известно, что инфицированные недавно прибыли из итальянской провинции Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.

Тем временем, губернатор Тироля Платтер объявил, что он будет создавать свою собственную амбулаторную клинику в Инсбруке для людей с подозрением на заражение коронавирусом.

К слову, в Италии зафиксированы уже 229 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.

Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.