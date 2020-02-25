В австрийском Тироле зафиксировали два первых случая заражения коронавирусом [ Редактировать ]
В Австрии подтвердили первые случаи заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил губернатор федеральной земли Тироль Гюнтер Платтер, передает Kurier.
Положительным результат теста на коронавирус оказался у двух человек. Им обоим по 24 года.
"У пострадавших повышенная температура, и в настоящее время они находятся в клинике Инсбрука", - говорится в сообщении.
Известно, что инфицированные недавно прибыли из итальянской провинции Ломбардия, где в последние дни наблюдается крупнейшая в Италии вспышка коронавируса.
Тем временем, губернатор Тироля Платтер объявил, что он будет создавать свою собственную амбулаторную клинику в Инсбруке для людей с подозрением на заражение коронавирусом.
К слову, в Италии зафиксированы уже 229 случаев заражения коронавирусом. К тому же, первый случай коронавируса зафиксирован на юге Италии.
Ранее мы сообщали о том, что в Закарпатской области мужчину с женой поместили в изолятор из-за подозрения на коронавирус.
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