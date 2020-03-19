Афіни передали Токіо Олімпійський вогонь. Вперше в історії церемонія пройшла в закритому режимі - без глядачів і журналістів, адже публічні заходи в Греції заборонені.

Урочистості відбулися на Панафінейському стадіоні. На спеціальному вівтарі жриці запалили вогонь, потім передали смолоскип представникам оргкомітету з Токіо.

З 26 березня в Японії розпочнеться естафета олімпійського вогню - теж без глядачів. Відкриття змагань заплановане на 24 липня. Попри коронавірус, скасовувати їх японський уряд наміру не має.