В Кировоградской области коронавирус подтвердили у 2 беременных и ребенка [ Редактировать ]
В четверг, 9 апреля, в Кировоградской области коронавирус выявили у двух беременных женщин и одного ребенка. Об этом в Telegram сообщил глава Кировоградской облгосадминистрации Андрей Балонь.
По его словам, у обеих женщин и ребенка легкая форма заболевания. При этом ребенок находится на изоляции в областной больнице.
"Среди инфицированных в Кировоградской области есть 2 беременные 1 женщина с Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции. В Кировоградской области пока на COVID-19 инфицирован 1 ребенок. Речь идет о 11-летнюю девочку из Кропивницкого. Она имеет легкое течение болезни и находится на изоляции в областной больнице", - написал Балонь.
Также глава ОГА отметил, что информация о якобы троих больных детях в Александрии не соответствует действительности, так как ПЦР-диагностика не выявила у них заболевания.
Напомним, по состоянию на утро 9 апреля в Украине зафиксировано 1892 случая коронавирусной болезни COVID-19. Также мы писали о том, что в офисе президента обсуждают вопрос введения чрезвычайного положения в Украине из-за коронавируса.
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