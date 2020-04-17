Пылевая буря и едкий дым: главные новости за 16 апреля [ Редактировать ]
В четверг, 16 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
- Между Донецком и Киевом состоялся обмен пленными. Появился список.
- Штрафы за поджог сухостоя увеличили в 18 раз.
- Коронавирус в Киеве: рост заболеваемости замедлился.
- "Мы будем бороться": Зеленский пообещал вернуть каждого украинца.
- Врачи обнаружили еще один симптом COVID-19.
- "Апокалипсис" на въезде в Киев: у полиции начинается паника из-за проверок температуры и пробок.
- "Следующие недели будут решающими для борьбы с пандемией" - ВОЗ.
- В Чернобыльской зоне снова вспыхнул пожар.
- Дело Черновол: суд избрал меру пресечения.
- Не выходите из дома и закройте окна: Киев окутало едким дымом.
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