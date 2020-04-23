Главные новости 22 апреля: что произошло в мире [ Редактировать ]
Фото: главные новости 22 апреля / gettyimages.com
В среду, 22 апреля, в Украине и в мире произошло много важных событий. Если вы что-то пропустили - мы предлагаем посмотреть самые главные из них. Podrobnosti.ua собрали подборку новостей.
Украина
- Стало известно, когда Украина откроет границы.
- В ВСУ возросло количество случаев COVID-19.
- Зеленского снова проверили на коронавирус.
- В Украине снова продлили карантин.
- В Украине стартовала разработка препарата от COVID-19.
- Украина заблокировала в ООН попытку России ослабить санкции.
Мир
- В США предсказали еще одну сложную волну коронавируса.
- ВОЗ призвала Беларусь ввести карантин.
- Трамп временно приостанавливает выдачу грин-карт.
- В Испании четвертый день подряд снижается число жертв коронавируса.
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