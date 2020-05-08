Годовщина со Дня Победы над фашистскими захватчиками - радостный и одновременно грустный праздник. Однако, до сих пор, все мы продолжаем обмениваться поздравлениями в этот день.

Podrobnosti.ua собрали подборку самых красивых и душевных картинок и поздравлений в стихах и прозе.

День Победы памятный и горький.

День Победы - праздник на века!

Ветеранам вместе поклонимся.

Вам "спасибо" говорит страна.

Выстояли. Сберегли. Навеки память

Всем, кто не дошел и не дожил,

Тем же, кто сегодня рядом с нами,

Всем - тепла родных и много сил!

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С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды - мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.

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Отгремела война, прошли годы,

Мир на улицах наших царит,

Но мы помним былые невзгоды,

И никто уж не будет забыт!

День Победы сегодня! Ликуем!

И цветы ветеранам несем.

Вместе с ними о битвах тоскуем,

И сильней дорожим каждым днем!

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С Днем Победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы и благополучной жизни. В этот праздник желаем всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие и благородные поступки, любовь к Родине.

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Победы день - особый для страны:

О воинах, о павших вспоминаем мы.

За них ракеты в воздух полетят

Да небо огоньками расцветят.

Ручаюсь, нет не ценящих людей

Армейский подвиг тех, кто защитил детей.

Войны удары, верю, позади,

Остались только свет и радость впереди.

Крепкого здоровья и тепла!

Рождения здоровых, счастливых детей,

Узнавших их дедов великий пример!

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