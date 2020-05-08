Поздравления с Днем победы: душевные стихи и проза [ Редактировать ]
Годовщина со Дня Победы над фашистскими захватчиками - радостный и одновременно грустный праздник. Однако, до сих пор, все мы продолжаем обмениваться поздравлениями в этот день.
Podrobnosti.ua собрали подборку самых красивых и душевных картинок и поздравлений в стихах и прозе.
День Победы памятный и горький.
День Победы - праздник на века!
Ветеранам вместе поклонимся.
Вам "спасибо" говорит страна.
Выстояли. Сберегли. Навеки память
Всем, кто не дошел и не дожил,
Тем же, кто сегодня рядом с нами,
Всем - тепла родных и много сил!
***
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С праздником Победы. Самое главное, чего хочется пожелать в этот день, это то, за что боролись наши деды - мира вам! Пусть над головой всегда будет ясное небо и яркое солнце. Желаю в День Победы здоровья, радости и счастья. Пусть победа сопутствует везде и всегда, рядом пусть будут только добрые и искренние люди. Желаю, чтоб сердце не знало боли и тоски, а в душе всегда играл победный марш.
***
Отгремела война, прошли годы,
Мир на улицах наших царит,
Но мы помним былые невзгоды,
И никто уж не будет забыт!
День Победы сегодня! Ликуем!
И цветы ветеранам несем.
Вместе с ними о битвах тоскуем,
И сильней дорожим каждым днем!
***
***
С Днем Победы! Мы никогда не должны забывать о тех героических поступках, которые совершили наши предки во имя свободы и благополучной жизни. В этот праздник желаем всем мира. Ведь ничто не стоит дороже, чем человеческие жизни. Пусть эта победа вдохновляет только на хорошие и благородные поступки, любовь к Родине.
***
Победы день - особый для страны:
О воинах, о павших вспоминаем мы.
За них ракеты в воздух полетят
Да небо огоньками расцветят.
Ручаюсь, нет не ценящих людей
Армейский подвиг тех, кто защитил детей.
Войны удары, верю, позади,
Остались только свет и радость впереди.
Крепкого здоровья и тепла!
Рождения здоровых, счастливых детей,
Узнавших их дедов великий пример!
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