Експозиція креативних масок відкрилася у Національному музеї Чехії. Організатори виставки кажуть: це символ боротьби з вірусом. Намагалися зібрати не просто найоригінальніші експонати з усієї країни, а й маски з історією. Приміром, є пов'язка з картою празького метро, яку розмалював хлопчик-аутист. Ще одну - наречена пошила з весільної сорочки чоловіка.

Від понеділка у Чехії носити маску на вулиці, у транспорті чи в приміщеннях вже не обов'язково.

Міхал Грубер, відвідувач музею: