Експозиція креативних масок відкрилася у Національному музеї Чехії [ Редактировать ]
Експозиція креативних масок відкрилася у Національному музеї Чехії. Організатори виставки кажуть: це символ боротьби з вірусом. Намагалися зібрати не просто найоригінальніші експонати з усієї країни, а й маски з історією. Приміром, є пов'язка з картою празького метро, яку розмалював хлопчик-аутист. Ще одну - наречена пошила з весільної сорочки чоловіка.
Від понеділка у Чехії носити маску на вулиці, у транспорті чи в приміщеннях вже не обов'язково.
Міхал Грубер, відвідувач музею:
Чудова виставка, вона розкриває творчу уяву наших людей. Щойно почався карантин, і в країні, і у світі бракувало масок. Але чехи доклали зусиль - і за три дні у кожного вже була маска. Можливо, смішна, але унікальна, бо зроблена власноруч.
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