Діагноз - безгрошів'я. У Західно-українському дитячому центрі, де лікують малюків із гострими та хронічними хворобами - великі проблеми. Закінчуються ліки, а медикам не вистачає коштів на зарплати. Ситуація різко погіршилася після другого етапу медреформи. Відтоді, як центр підписав договір із Національною службою здоров'я.

Чому так сталося? І що буде далі - питала Христина Гашенко.

У паліативному відділенні Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру 4 ліжкомісця. Працює 3 педіатри, 2 медсестри та психолог. На зарплату медперсоналу та ліки цього місяця відділення отримало 4 тисячі гривень.

Наталія Комаринська, завідувачка відділення з надання паліативної допомоги дітям Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру:

В місяць нам получається орієнтовно на одного пацієнта близько 400 грн. Для того, щоб провести всі необхідні маніпуляції з дитиною, призначити необхідне лікування, надати повний об'єм, що називається паліативна допомога цих грошей є дуже мало. Нам приблизно треба хоча б як мінімум 4-5 тисяч, а то і більше.

Зараз у відділенні дітей лікують медпрепаратами, закупленими у попередні місяці. І навіть це неабияк економить гроші Тетяни. Щоб пролікувати її дитину, на місяць сім'ї потрібно майже 30 тисяч. Одна банка спецхарчування, якої вистачає лише на день, коштує 450 гривень.

Тетяна, жителька Львівської області:

Крім харчування і ліки потрібні, і памперси. Я не працюю, один чоловік працює, я по догляді за дитиною.

Після підписання договорів із Національною службою здоров'я, у медцентрі планували підвищити зарплати працівникам і покращити якість лікування дітей. Втім, плани залишилися тільки на папері. Бо грошей, які отримали від служби, не вистачає навіть на зарплати медсестрам.

Роман Кізіма, лікар-онколог Західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру:

Медсестри це є люди які безпосередньо займаються дітьми, їхні зарплати мізерні, вони становлять 3-4-5 тисяч грн, навіть якщо звільнити третину персоналу, ми не зможемо підняти зарплати цим особам.

Від квітня щомісяця медцентру бракує майже половини бюджету. Частину грошей, на зарплату медперсоналу цього разу додали обласні депутати.

Андрій Синюта, директор Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру:

Після початку квітня нам щомісяця бракує 3 - 5 мільйони гривень. Для зарплати, для забезпечення роботи лікарні, для закупівлі медикаментів, для закупівлі витратних матеріалів. У лікарні ми маємо дуже дороговартісне обладнання яке потребує спеціалізованого технічного огляду.

У Національній службі здоров'я відповіли: більше грошей не буде, бо суму в договорі розрахували відповідно до кількості виконаних медзакладом робіт.

Таким чином у Львові 3 великі дитячі лікарні надають схожі послуги. Та лікарня, до якої прийде більше пацієнтів, відповідно, отримуватиме більше коштів у межах програми медичних гарантій.

Щоб вистачило грошей на функціонування всього медзакладу та на обслуговування пацієнтів, треба звільнити половину персоналу, а це 250 людей. Скорочувати штат тут наразі не планують. Бо ж лікувати дітей буде нікому. А отже і центр, який роками був учасником міжнародних дороговартісних програм, може опинитися на межі закриття.