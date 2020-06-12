На Луганщині у тимчасово окупованому Антрациті страйкують гірники [ Редактировать ]
У тимчасово окупованому Антрациті, Луганської області другий тиждень протестують гірники. Від окупаційного режиму вони вимагають виплатити зарплати за півроку.
На шахті Комсомольська під землею на знак протесту залишаються 128 шахтарів. У відповідь російські ставленики, які називають себе "владою лнр", заборонили спускати гірникам провізію та воду. Більше того, селище в якому знаходиться копальня, терористи закрили на в'їзд-виїзд, розставивши блокпости. Мобільний зв'язок та роботу соцмереж у районі також заблоковано.
Місцеві повідомляють: незгодних і активістів-пікетувальників бойовики відловлюють і кидають у підвал, де піддають тортурам. За інформацією шахтарів, вже загратовано понад 20 людей.
Втім, обурення зростає. В Антрациті відбувся велелюдний мітинг, на який зібралися кілька сотень гірників та членів їхніх сімей.
Ребята требуют свою задолженность! Задолбало воровство, вранье и долбаная "власть в лнр"!
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