Британія закупила для лікарів неякісні медичні маски [ Редактировать ]
Помилка у 100 мільйонів фунтів. Велика Британія закупила для лікарів 50 мільйонів медичних масок, які виявилися непридатними для користування. Проблема у тому, що ці засоби захисту не щільно прилягають до обличчя. Тож, є ризик інфікування.
У британському уряді заявили, що раніше вже закуповували у цього виробника захисні пов'язки і проблем з ними не було. Натомість, сама компанія-виробник наголошує, що маски виготовлені відповідно до вимог, поставлених урядом.
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