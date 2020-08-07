Помилка у 100 мільйонів фунтів. Велика Британія закупила для лікарів 50 мільйонів медичних масок, які виявилися непридатними для користування. Проблема у тому, що ці засоби захисту не щільно прилягають до обличчя. Тож, є ризик інфікування.

У британському уряді заявили, що раніше вже закуповували у цього виробника захисні пов'язки і проблем з ними не було. Натомість, сама компанія-виробник наголошує, що маски виготовлені відповідно до вимог, поставлених урядом.