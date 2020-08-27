В основании Одесского международного гуманитарного университета стояли два известных бизнесмена Одессы - Сергей Кивалов и Аднан Киван.

Об этом рассказала известный правозащитник Татьяна Монтян в своем новом фильме "Межгалактический университет Кидалова", сообщает "Апостроф".

Она подробно рассказала, откуда в Одессе появился "Международный гуманитарный университет". По ее словам, именно Багамские офшоры Golden Gate Bay Limited Сергея Кивалова и одесского застройщика, владельца издания Kyiv Post Аднана Кивана фигурируют в учредительных документах частного вуза.

Примечательно, что адрес конечного бенефициария международного университета зарегистрирован почему-то в Астане, в Казахстане.

Также правозащитник подчеркнула, что в МГУ обучают студентов любым специальностям. Здесь можно получить профессии юриста, экономиста, стилиста, актера, журналиста и даже медика.

"Когда я узнала, что Кивалов обучает будущих медиков, я начала волноваться за пациентов. Это на фоне того, как планомерно уничтожаются известные за пределами Украины вузы, - Одесский медицинский университет имени Пирогова и Одесский национальный университет имени Мечникова. Тут вам не какие-то юристы из университета, а целая армия специалистов широкого профиля! Поплавский с артистами и парикмахерами отдыхает. Не знаю, чем они занимаются после вуза, но во время учебы живут они весело. Чтобы не забывали, кто их благодетель, всех студентов и преподавателей подписывают на киваловскую газету "Слово", а также, как говорят, заставляют заниматься агитацией. Сами студенты говорят, что им задерживают выдачу дипломов, чтобы они не смогли перевестись в другие вузы. Но, мы им, конечно, не верим. Потому что бросать тень на светлый лик Сергея Кивалова - не хорошо", - подчеркнула Татьяна Монтян.

Ранее сообщалось, что в четверг, 27 августа, ВУЗы опубликуют списки поступивших на бюджет.