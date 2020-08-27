27 августа до 12:00 станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет в украинские ВУЗы. После этого абитуриентам нужно будет предоставить в выбранный университет или институт оригиналы документов, чтобы их включили в указ к зачислению.

Списки "бюджетников" опубликуют:

на сайтах ВУЗов;

на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база);

на сайте Вступ.Освiта.ua (выбрав нужный регион, вуз и специальность);

на информационных стендах приемных комиссий университетов;

на ресурсе Абит-поиск (информация по фамилии абитуриента).

Также абитуриенты смогут узнать, поступили они на бесплатную форму обучения, или нет, в личных электронных кабинетах. Счастливчики напротив заявления увидят надпись "Рекомендовано". У тех, кто не, кто не поступил, будет пометка "Допущено". Это означает, что они смогут автоматически принять участие в конкурсе на контракт.

Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на бюджет, до 18:00 31 августа обязаны подать оригиналы документов в выбранный ВУЗ:

копию документа, удостоверяющего личность;

оригинал документа об образовании с приложением;

копию военно-учетного документа (для юношей);

сертификат ВНО;

4 цветных фото размером 3х4 см;

другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.

После подачи документов до 5 сентября в электронном кабинете абитуриента статус заявления изменится на "Включен в приказ". Если абитуриент не принесет документы, статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".

До 30 сентября в ВУЗы зачислят тех, кто будет учиться на контракте.

Ранее "Подробности" писали о самых популярных у абитуриентов специальностях и ВУЗах в 2020 году.