Сегодня ВУЗы опубликуют списки поступивших на бюджет (видео) [ Редактировать ]
27 августа до 12:00 станут известны списки рекомендованных к зачислению на бюджет в украинские ВУЗы. После этого абитуриентам нужно будет предоставить в выбранный университет или институт оригиналы документов, чтобы их включили в указ к зачислению.
Списки "бюджетников" опубликуют:
- на сайтах ВУЗов;
- на сайте Vstup.edbo.gov.ua (единая государственная электронная база);
- на сайте Вступ.Освiта.ua (выбрав нужный регион, вуз и специальность);
- на информационных стендах приемных комиссий университетов;
- на ресурсе Абит-поиск (информация по фамилии абитуриента).
Также абитуриенты смогут узнать, поступили они на бесплатную форму обучения, или нет, в личных электронных кабинетах. Счастливчики напротив заявления увидят надпись "Рекомендовано". У тех, кто не, кто не поступил, будет пометка "Допущено". Это означает, что они смогут автоматически принять участие в конкурсе на контракт.
Абитуриенты, рекомендованные к зачислению на бюджет, до 18:00 31 августа обязаны подать оригиналы документов в выбранный ВУЗ:
- копию документа, удостоверяющего личность;
- оригинал документа об образовании с приложением;
- копию военно-учетного документа (для юношей);
- сертификат ВНО;
- 4 цветных фото размером 3х4 см;
- другие документы, если они предусмотрены правилами приема учебного заведения.
После подачи документов до 5 сентября в электронном кабинете абитуриента статус заявления изменится на "Включен в приказ". Если абитуриент не принесет документы, статус изменится на "Исключен из списка рекомендованных".
До 30 сентября в ВУЗы зачислят тех, кто будет учиться на контракте.
Ранее "Подробности" писали о самых популярных у абитуриентов специальностях и ВУЗах в 2020 году.
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