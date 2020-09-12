Столичні школи готують до нових умов роботи, - так вирішили в адміністрації міста і вже навіть перевели дві київські школи на навчання в умовах "помаранчевої" зони.

Наказ набуде чинності з 14 вересня. Це означає, що діти навчатимуться в очному та змішаному режимах. Тобто, розклад занять формуватимуть таким чином, щоб учні якомога рідше зустрічались у шкільних приміщеннях.