Київські школи переходять на навчання в умовах "помаранчевої" зони [ Редактировать ]
Столичні школи готують до нових умов роботи, - так вирішили в адміністрації міста і вже навіть перевели дві київські школи на навчання в умовах "помаранчевої" зони.
Наказ набуде чинності з 14 вересня. Це означає, що діти навчатимуться в очному та змішаному режимах. Тобто, розклад занять формуватимуть таким чином, щоб учні якомога рідше зустрічались у шкільних приміщеннях.
по теме
Квіти, маски, антисептики: як працюватимуть школи в умовах пандемії.
Чи складе Україна іспит на безпечне навчання, чи готові вчителі до уроків в умовах пандемії і що роблять діти в містах, де перше вересня Днем знань так і не стало?
Українські школи масово переходять на дистанційну освіту через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
Коронавірусна освіта: школи масово переходять на "дистанційку" через COVID-19
Ще не минуло і двох тижнів навчання, а школи одна за одною переходять на онлайн-формат
Наслідки нехтування карантином: Київ ризикує опинитися у "червоній" зоні
У столиці коровавірус діагностували у більш як 330 людей. Що стало причиною такого сплеску? Чи варто киянам готуватися до "почервоніння" міста?
Карантинна освіта: українські школи запрацювали в особливому режимі
З урахуванням епідемічної ситуації у кожному регіоні, хтось працює за класичною схемою, хтось дистанційно, інші ж "тиждень через тиждень"