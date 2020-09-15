У Сальвадорі ветеринари повернули птахові крила. Волонтери знайшли біля дороги яструба, його пір'я було підрізане. За всіма ознаками, птаха деякий час тримали у неволі. Ветеринари пересадили яструбові здорове оперення.

Кілька тижнів, поки триватиме відновлення, за ним доглядатимуть у лікарні, пізніше відпустять на волю. За словами фахівців, за останні кілька місяців їм частіше траплялися травмовані тварини - біля житла людей їх побільшало через карантин

Хосе Кото, ветеринар: