Чому Альпійські луки можуть зникнути назавжди [ Редактировать ]
Альпійські луки можуть зникнути. Уже за півстоліття ландшафт цього регіону зміниться до невпізнанності, а легендарні пасовища перестануть тішити око туристів - застерігають місцеві фермери та екологи.
І під загрозою не лише альпійські краєвиди, а й екосистема. У чому причина - розповість Анна Філь.
На цьому пасовищі нині свято. І у фермерів, і в корів. На тварин урочисто надівають ялинові вінки, оздоблені едельвейсами. І відряджають на зимівлю. Усе літо вони паслися високо в горах, холодну ж пору - проведуть у долині.
Зепп Райзер, власник ферми:
Цей день для нас як Різдво. Пам'ятаю, як святкували його, ще коли я був зовсім малим.
Помилуватися рогатими красунями приїздять сотні туристів.
Карін Польц, туристка:
Мені взагалі дуже подобаються корови. Я збираю різні речі з їхніми зображеннями: чашки, светрики, картини. Тому для мене побувати тут це здійснення мрії.
Однак нині таке видовище - велика рідкість. Тримати гірську ферму стає невигідно. Тваринники полишають дрібні господарства і заробляють здебільшого на туризмі.
Зепп Райзер, власник ферми:
Переганяти корів на зимівлю потрібно насамперед для них самих. Щоб тварини жили довго й були здоровими. Але, крім того, це турбота про пасовища та природу, що є візитівкою Тіроля. На жаль, ми - одні з останніх, хто дотримується традиції.
Поголів'я корів у Тіролі за останнє десятиліття скоротилося на 25 тисяч особин. А разом із тваринами зникають і пасовища. А це небезпечно не лише для альпійських краєвидів, а й для екосистеми. Екологи твердять: уже за півстоліття ландшафт може змінитися до невпізнаваності.
Жасмін Дюреггер, екологиня:
Коли луки заростають кущами й деревами, зникають інші рослини - трави та квіти. І часто дуже рідкісні. Натомість починає проростати біловус. Ця трава утворює слизьку дернину. А коли випадає багато снігу, кучугури на ній не тримаються. Як наслідок - частішають випадки сходження лавин.
Крім того, впливають і зміни клімату. За останні 30 років в австрійських Альпах середня температура зросла на 7 градусів. Літо починається раніше й закінчується пізніше. Через це рослини "переміщуються" у більш прохолодну місцину, а луки ближче до гірських вершин, старі ж пасовища заростають.
Посприяти розв'язанню економічної проблеми австрійська влада здатна. Фермерам кілька років тому почали видавати фінансову допомогу, однак вплинути на глобальне потепління чиновники не в змозі.
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