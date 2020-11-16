В Австрии планируют провести массовое тестирование населения на коронавирус к рождественским праздникам. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы безопасно открыть школы и другие учреждения.

Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц в интервью ORF.

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По его словам, Австрия берет пример со Словакии.

"Мы в Австрии решили также прибегнуть к такому шагу: во-первых, хотим провести массовое тестирование в конце локдауну, чтобы можно было безопасно открыть школы и другие учреждения, а во-вторых - работаем над тем, чтобы благодаря массовому тестированию рождественские праздники прошли как можно безопаснее", - заявил Курц.

Правительство Австрии планирует провести массовое тестирование в два этапа: в конце локдауна и перед Рождеством.

Ранее сообщалось, что в Словакии провели рекордное коронавирусное тестирование.