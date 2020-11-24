Штраф за відсутність маски: в Україні відкрили "полювання" на порушників карантину [ Редактировать ]
У столиці поліцейські штрафують за відсутність санітарної маски на обличчі під час перебування у громадських місцях. Проте діють так патрульні за крайньої потреби, коли людина стоїть на своєму і відмовляється одягти маску. В іншому разі - поліцейські покладаються на добре слово. Дорікнуть, подивляться, що громадянин одягнув маску, та й відпускають з Богом.
Київ, ранок, зупинка. В автобус із ревізією заходить патруль.
Дозвольте, хвилинку.
Шукати порушників поліцейським довго не доводиться.
- Інспектор патрульної поліції Увятенко Костянтин. Чого ви були без маски? - Ні я була в масці, заходила в масці... Так, вона в масці заходила! - Як ви контролювали? - Я на хвилинку тільки підняла.
Пасажирка швидко надягає маску.
Попереджуємо вас: у майбутньому будьте в ній, і на ніс, на ніс одягайте правильно.
Усіх не перевіриш, кажуть патрульні. Але спрацьовує "сарафанне радіо". Якщо побували на одному маршруті, на іншому водії вже самі контролюють пасажирів.
Костянтин Усатенко, працівник патрульної поліції Києва:
Знаете, є БіБіСі - "бабка бабке сказала". Так і тут получається. Один сказав другому, і інші водії знають, що тут знаходиться патрульна поліція і перевіряє на наявність маски - що вона вдягнена. І вже так і працює.
Більшість порушників, зізнаються поліцейські, через зауваження - сперечаються. Але потім, зазвичай, погоджуються, що правда - за нами, і виконують карантинні правила.
Ольга Цвик, працівниця патрульної поліції Києва:
Здебільшого негативно реагують на нашу діяльність, намагаються сперечатися, наводять аргументи, які не відповідають дійсному законодавству. Ми зі свого боку пояснюємо, намагаємося впливати.
Але випадки, коли людина вперто стоїть на своєму і не надягає захисний аксесуар - теж є. І кращий мотиватор тоді - штраф, - констатують поліцейські. Полегшити свій гаманець порушникові тоді доведеться на суму від 170 до 255 гривень.
За минулу добу у Києві виписано близько тридцяти постанов.
Окрім транспорту та зупинок - оштрафувати порушників маскового режиму можуть у магазинах, торговельних центрах і кафе.
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