Комп'ютерні монітори діагоналлю щонайменше п'ятнадцять дюймів та більше жодних туалетів на вулиці! МОЗ впроваджує нові санітарні правила для вітчизняних шкіл, і вони мали б запрацювати з 1 січня.

Та поки що всі рекомендації лише на папері. Як на місцях відреагували на "наполеонівські" плани:

Дерев'яні або цегляні будки з написами "М" і "Ж" на дверях - тепер у минулому. Ні дітям, ні вчителям більше до вітру ходити - зась. Принаймні цього вимагає новий санітарний регламент від МОЗ, що набув чинності з січня. Згідно з ним, тепер у кожному навчальному закладі має бути оснащена й тепла вбиральня. Терміново вже б мало йти будівництво шкільних туалетів на Одещині! Там ця проблема нагальна аж для чотирнадцяти населених пунктів.

Олександр Лончак, директор Департаменту освіти і науки Одеської облдержадміністрації:

Ще в грудні місяці була проведена селекторна нарада з цими громадами - в яких відсутні внутрішні вбиральні та було зобов'язано Одеській обласній державній адміністрації передбачити відповідне фінансування на влаштування внутрішньої вбиральні, обласний бюджет теж буде долучений до цього процесу.

А це Василівка Болградського району. У корпусі, де навчаються молодші класи, вбиральні немає, тож малюки ходять до старшокласників. Є вбиральня й надворі, але як запасний варіант. Таких незручностей не було б, якби добудували нову школу, яку не можуть спорудити ще з радянських часів. Чиновники щороку лише обіцяють завершити роботи.

Петро Бойчев, Василівський сільський голова:

Было селекторное совещание, проводил его еще Гончарук, поздравили нас там, пожелали успехов, вручили карту - зеленый флаг Васильевке - там, где проводится строительство школы, но к великому сожалению - в 2020 году не тронут ни один кирпичик!

У те, що у школах побудують внутрішні вбиральні й виконають норми санітарного регламенту, не надто вірять в одеській опозиції. Оскільки, кажуть, держава фінансує об'єкти соціальної сфери за залишковим принципом. І обіцяні гроші доведеться чекати дуже довго... Або школам - щоб уникнути штрафів - доведеться зводити туалети батьківським коштом.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

В связи с этим что: местным бюджетам придётся либо обращаться в Киев за помощью, а в Киеве бюджет мы и так знаем: трещит по швам, потому что все отдали, 60 процентов отдали западным кредитором, а остаток - разворовали "слуги": на дорожные фонды и так далее! И чем это все закончится? Все эти классные нововведения в итоге лягут на плечи родителей, у которых и так нет денег сегодня! Их и так зажимают с одной стороны тарифами, с другой стороны - их доходы закручивают этими бесконечными локдаунами, людям зарабатывать негде! Тарифы растут, и еще будут грузить теперь еще переоборудованием школ, на которое денег нет ни в местных советах, ни у центральной власти!

Спеціальної державної програми з фінансування проблемних шкіл, кажуть депутати, немає. А отже, всі новації міністерських чиновників автоматично лягають на плечі місцевих бюджетів, де коштів і так обмаль. А на будівництво внутрішніх вбиралень у навчальних закладах - взагалі немає.

Віталій Саутьонков, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

Во-первых, еще раз скажу непопулярную вещь: это должна быть государственная программа. Это очень удобно - перекинуть большинство программа на местные бюджеты, потом спрашивать с местного бюджета. Но никто не делает анализ: сколько было выделено в прошлом году, сколько может себе позволить местный бюджет выделить в этом году. Если мы говорим про область, то есть такие объединенные территориальные громады, которые просто физически не смогут: это Ивановский, Николаевский район, Савранский район, Тарутинский район - там, где просто эти требования не будут выполнены ни в этом, ни в следующем году без помощи, без государственной программы.

А ще, за новим регламентом, окрім внутрішніх вбиралень, у школах має бути Wi-Fi, комп'ютерні монітори з діагоналлю не менше ніж 15 дюймів, а в класах - меблі-трансформери задля профілактики сколіозу. Контроль поклали на Держпродспоживслужбу.