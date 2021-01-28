На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища

На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72 річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки. Однак сильна течія відірвала частину крижини, на якій був чоловік, і віднесла від берега.

Очевидці викликали рятувальників. На допомогу приспіли водолази зі Світловодська. Вони надувним човном дісталися до рибалки й доправили його на сушу.

Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області: