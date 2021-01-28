На Кіровоградщині рибалка дрейфував на крижині [ Редактировать ]
На Кіровоградщині врятували рибалку, який годину дрейфував на крижині посеред Кременчуцького водосховища. 72 річний місцевий житель вирішив порибалити неподалік села Недогарки. Однак сильна течія відірвала частину крижини, на якій був чоловік, і віднесла від берега.
Очевидці викликали рятувальників. На допомогу приспіли водолази зі Світловодська. Вони надувним човном дісталися до рибалки й доправили його на сушу.
Оксана Мачак, речниця ГУ ДСНС у Кіровоградській області:
Для надання допомоги на місце події виїжджали водолази аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС області та рятувальники 17 пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ, спільними зусиллями чоловіка, що перебував приблизно за 500 метрів до берега на надувному човні було доставлено на берег.
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