Фармацевтическая компания Moderna с 7 февраля сократит поставки COVID-вакцины в Италию на 20%. Об этом заявил специальный комиссар Италии по коронавирусу Доменико Аркур, передает Reuters.

"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - сообщил комиссар.

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Отмечается, что Италия также столкнулась с задержками поставок вакцины от COVID компании Pfizer.

"На сегодня нам не хватает 300 тысяч доз вакцины. Каждый день поступают более плохие новости, чем ранее. Вакцины - это не безалкогольные напитки или закуски, они - единственное противоядие от темной ночи, которая длится год", - отметил Аркур.

По его словам, решение о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

Ранее мы писали о том, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.

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