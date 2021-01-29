Moderna сократит поставки вакцины от COVID [ Редактировать ]
Фармацевтическая компания Moderna с 7 февраля сократит поставки COVID-вакцины в Италию на 20%. Об этом заявил специальный комиссар Италии по коронавирусу Доменико Аркур, передает Reuters.
"Несколько минут назад Moderna сообщила нам о сокращении дистрибуции своей вакцины. В течение недели, начинающейся 7 февраля, будут доставлены всего 132 000 доз, что на 20% меньше согласованного объема", - сообщил комиссар.
Отмечается, что Италия также столкнулась с задержками поставок вакцины от COVID компании Pfizer.
"На сегодня нам не хватает 300 тысяч доз вакцины. Каждый день поступают более плохие новости, чем ранее. Вакцины - это не безалкогольные напитки или закуски, они - единственное противоядие от темной ночи, которая длится год", - отметил Аркур.
По его словам, решение о поставках принимаются в одностороннем порядке без предварительного уведомления.
Ранее мы писали о том, что США хотят приостановить использование вакцины Moderna. В одной из клиник зафиксировали около 10 случаев аллергии в течение 24 часов после вакцинации.
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