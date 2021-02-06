Поспорили на 25 грн: подросток взялся за высоковольтную линию и вспыхнул (видео 18+) [ Редактировать ]
В Одессе подросток поспорил с друзьями, что за 25 гривен дотронется до провода высоковольтной линии на крыше железнодорожного вагона, и сделал это. После прикоснования он мгновенно загорелся и упал. Об этом сообщает Telegram-канала dnepr.24
"В Одессе дети залезли на поезд, чтобы немного прокатиться. А заодно решили поспорить на 25 гривен, кто дотронется до высоковольтного провода. Как итог, один из ребят загорелся и камнем упал вниз", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что о состоянии пострадавшего подростка пока подробностей нет.
Напомним, ранее подросток из Кении решил прилететь из Англии в Нидерланды "зайцем", на колесе авиалайнера. Ему чудом удалось выжить из-за переохлаждения.
Как ранее сообщалось, на Донбассе, в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области, произошео жуткий инцидент - подросток 2004 года рождения распилил боеприпас и подорвался на нем. В результате мальчик получил серьезные травмы разной степени тяжести.
Читайте также, подростки убили 15-летнюю девочку в прямом эфире, а также в Киевской области подростки устроили "вечеринку" на кладбище.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Санки були не прості, а перероблені з капоту старої машини - виготовила їх компанія молодих хлопців, яким захотілося розваг на снігу
Среди пострадавших ребенок
Во вторник, 2 февраля, в Киеве, в Голосеевском районе, из балкона многоэтажки выпала девочка
Пострадавшего экстренно госпитализировали
Куля потрапила бійцю у голову - трагедія сталася неподалік Новоолександрівки, що на Луганщині