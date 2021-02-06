В Одессе подросток поспорил с друзьями, что за 25 гривен дотронется до провода высоковольтной линии на крыше железнодорожного вагона, и сделал это. После прикоснования он мгновенно загорелся и упал. Об этом сообщает Telegram-канала dnepr.24

"В Одессе дети залезли на поезд, чтобы немного прокатиться. А заодно решили поспорить на 25 гривен, кто дотронется до высоковольтного провода. Как итог, один из ребят загорелся и камнем упал вниз", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что о состоянии пострадавшего подростка пока подробностей нет.

Напомним, ранее подросток из Кении решил прилететь из Англии в Нидерланды "зайцем", на колесе авиалайнера. Ему чудом удалось выжить из-за переохлаждения.

Как ранее сообщалось, на Донбассе, в селе Благодатное Великоновоселковского района Донецкой области, произошео жуткий инцидент - подросток 2004 года рождения распилил боеприпас и подорвался на нем. В результате мальчик получил серьезные травмы разной степени тяжести.

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