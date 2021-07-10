Кияни назвали ТОП-10 пропозицій, що треба зробити і як, на їхню думку, має виглядати озеро Вирлиця. Про це стало відомо за результатами соціологічного дослідження, яке в Дарницькому районі провела компанія CBR, повідомляє "Апостроф".

ТОП-10 ідей киян виглядають наступним чином:

1. Почистити озеро та прибрати територію.

2. Провести роботи з благоустрою берегової лінії та території біля озера.

3. Провести зовнішнє освітлення та обладнати зони відпочинку.

4. Встановити лавочки.

5. Створити додаткові місця для розваг та комфортного відпочинку.

6. Облаштувати дитячі та спортивні майданчики.

7. Посадити більше дерев і облагородити зелену зону.

8. Додати водні розваги.

9. Відкрити поруч кафе та ресторани.

10. Відкрити кінотеатр та аквапарк.

Загалом опитувані відзначили, що територія біля озера Вирлиця сьогодні занедбана та не відповідає санітарним нормам. Цікаво, що лише 3% респондентів занепокоєні станом повітря у цьому районі.

Нагадаємо, раніше під Київською міською державною адміністрацією відбулася акція, учасники якої вимагали від київської влади не визнавати озеро ландшафтним заказником і не консервувати територію навколо Вирлиці.