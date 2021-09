"Подробиці" продовжують серію сюжетів про українців, які досягли успіху за кордоном. Сьогодні розкажемо про харків'янку, що запустила сервіс, яким зараз користуються понад 25 тисяч американських шкіл.

Як з нуля побудувати стартап, який сьогодні вже залучив десятки мільйонів доларів інвестицій? Як попри всі відмови та невдачі продовжувати вірити у себе? І як українське коріння допомагає бути успішним в Америці? - всі відповіді в історії Влади Лоткіної.

Ви, можливо, здивуєтеся, але у скрізь комп'ютерізованій Америці школи й досі залишаються місцем, де програму записують на папірці, а щоб зрозуміти домашнє завдання - треба перечитати купу чатів та ще й обдзвонити батьків однокласників. Із цим стикнулася і харків'янка Влада Лоткіна, коли віддала у школу доньку.

Якщо й створювати стартап - то для розв'язання проблеми, із якою ти зіткнувся, вирішила Влада. І придумала Classtag - безкоштовний сервіс для шкіл, який просто і зручно об'єднує на одному сайті все спілкування вчителів із батьками: від "домашки" до екскурсій. Здавалося б, крута ідея! Але перші три роки всі витрати на проект були лише за власний кошт.

Не опускати руки, коли тобі сто разів сказали "ні"- важливий урок, яким Влада прагне поділитися.

У підсумку ідея "вистрелила": зараз цією платформою користуються понад 25 тисяч шкіл та 5 мільйонів родин у тільки Америці. А інвестиції від тих, хто повірив у проект, уже перевищили 10 мільйонів доларів! Серед користувачів - освітяни по всьому світу. Але для Влади є особливо цінним, що серед них і кілька українських шкіл. Вона сама виросла у Харкові, не в "тепличних умовах", а в ситуації, коли треба було виживати.

Ми пишемо це інтерв'ю російською - бо Влада хвилюється, що її українська - небездоганна. Але вона за будь-якої нагоди і розповідає, що з України. І дивується, коли українці, які приїжджають у Штати іноді соромляться сказати, звідки вони.

Когда спрашивают "вы откуда?" надо говорить, что from the best country in the World - лучшей страны в мире! Как это вы не знаете об Украине?!! Вы там не были?!! Так все туда едут!!! Если каждый из нас будет говорить о том, что это круто; "как это так - Вы еще там не побывали, сидите в своём Техасе и не доехали до самой лучшей страны в мире?" - то будет меняться и впечатление о стране у других людей.