Диетологи объяснили, какой хлеб приносит больше пользы для здоровья. По их словам, хороший хлеб является источником витаминов группы B, клетчатки для хорошей работы кишечника и сложных углеводов, которые помогают дольше не испытывать чувства голода и снижают тягу к сладкому, передает newsyou.info.

При выборе хлеба следует обращать внимание на его состав. Врачи советуют отдавать предпочтение хлебу, испеченному из второсортной или обойной муки. В муке второго сорта до восьми процентов отрубей, поэтому она гораздо темнее и полезнее муки первого сорта. При этом чем больше в хлебе белков, тем лучше, а вот углеводов должно быть меньше - не более 40-50 граммов на 100 граммов.

Также диетологи считают, что следует избегать хлеба со сроком годности более двух недель, поскольку он содержит консерванты и загустители. Они рекомендуют покупать хлеб без дрожжей, приготовленный на закваске, сыворотке или солоде. Идеальный вариант правильного хлеба - это домашний белковый цельнозерновой хлеб.

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