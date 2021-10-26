На юге Италии "зверствует" мощный ураган, вследствие которого есть погибшие. Об этом сообщает новостное агенство "Синьхуа".

Трагедия произошла на острове Сицилия, где на протяжении нескольких дней наблюдались сильные ливни, а спасатели получили более полусотни вызовов.

Фото: EPA/UPG

Супружеская пара в возрасте 67 и 54 лет исчезла после того, как ее автомобиль смыло паводком в провинции Катания на востоке Сицилии. По состоянию на понедельник тело мужчины было обнаружено, его жену до сих пор ищут.

Отмечается, что в городе Катания из-за стихийного бедствия были закрыты все школы, а также общественные места. Известно, что синоптики дают неутешительный прогноз о том, что непогода продлится до конца недели.

Фото: EPA/UPG

Читайте также, в результате обрушившегося на северо-восток США урагана "Ида" погиб по меньшей мере 71 человек. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о новых осадках в Луизиане, которые приведут к еще большим затоплениям.

Кроме того, в Мексике бушует ураган "Грейс", который привел к сильным наводнениям и оползням. Международный аэропорт Мехико сообщил, что некоторые рейсы были отменены из-за урагана, река Актопан вблизи вышла из берегов, перекрыв местную магистраль.

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