Боротися за кращу зарплату на вулиці Брюсселя вийшли тисячі жителів Бельгії. Чим саме незадоволені? І як протестують - розкаже Олена Абрамович.

Схоже на карнавал, але насправді це протест. 5 тисяч людей вийшли на вулиці Брюсселя в понеділок із вимогою підвищити оплату праці.

Марш організували кілька найбільших профспілок країни. Основна вимога - переглянути закон, який діє ще з 96-го року. І не дозволяє роботодавцям підвищувати платню так, як вони хочуть.

Жан-Мішель Каппоен, генеральний секретар бельгійської профспілки "SETCA-BBTK":

Розраховувати на підвищення зарплати практично неможливо. Є закон, який це блокує. Тож ми тут, щоб привернути увагу до цього закону, особливо в контексті підвищення цін на енергоносії. Нафта, пальне, електроенергія - все подорожчало, а збільшити зарплатню неможливо.

Зарплати поліцейських, учителів та інших працівників державного сектору в країні не змінюються десятки років. Лише індексуються. Тож досі на початковому етапі держслужбовці можуть отримувати мінімалку - 1200 євро після відрахування податків. У приватному секторі натомість замість грошових надбавок працівникам часто пропонують різноманітні бонуси - талони на харчі чи транспорт.

Френсіс Ламберг, член соціалістичної профспілки:

Ще одна проблема - це вартість енергоносіїв. У Бельгії газ і електроенергія надто дорогі порівняно із сусідніми країнами. У моєму регіоні, наприклад, одна компанія перенесла виробництво до Нідерландів, бо в Бельгії задорогі енергоносії.

Лука Чичча, член християнської профспілки:

Нам справді набридло, ми уже втомились від того, що нас не чують політики. Поза кризою у сфері охорони здоровʼя, назріла ще й масштабна соціальна криза. Люди почуваються покинутими.

Щоб бути почутими, організатори акцій вдаються до різних методів. І це не завжди закінчується для них добре. Нещодавно бельгійський суд виніс рішення про умовне ув'язнення та штрафи для 17 членів профспілки, які 2015 блокували міст. Одна з вимог цієї демонстрації - зняти з них вину.

Вільма Чякпе, учасниця протесту:

Коли я виходила вранці з дому, діти запитували мене: куди ти йдеш, мамо? Я відповіла, що йду на мітинг за підвищення зарплат і за право протестувати, яке ми з кожним днем дедалі більше втрачаємо. Якщо ми не будемо за це боротися, одного дня нас змусять замовкнути.

Окрім демонстрації профспілки оголосили й національний страйк. У понеділок у бельгійській столиці працювала лише одна з чотирьох гілок метро, скасували низку маршрутів трамваїв та автобусів.

Олена Абрамович, кореспондентка: